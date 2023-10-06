Son zamanlarda eğitim öğretime dair yapılan değişiklikler ile birlikte Okullarda öğle arası kalkıyor mu 2023? Sorusu da gündemde yer aldı ve birçok kişi tarafından merak edildi. Peki, Okullarda öğle arası kalkıyor mu 2023? Okullarda öğle arası kalkacak mı, neden?

Okullarda öğle arası kalkıyor mu 2023? Okullarda öğle arası kalkacak mı, neden?

Okullarda öğle arası kalkıyor mu 2023? Sorusu, gündeme gelen iddialar nedeniyle internet üzerinde araştırılıyor. Bu iddiayı duyan birçok veli ve öğrenci, Okullarda öğle arası kalkıyor mu 2023? Sorusu ikle internet üzerinde araştırma gerçekleştiriyor. Peki, Okullarda öğle arası kalkıyor mu 2023? Okullarda öğle arası kalkacak mı, neden? İşte güncel öğle arası uygulaması hakkındaki detaylar!

OKULLARDA ÖĞLE ARASI KALKIYOR MU 2023?

Okullarda öğle arası kaldırılacağına ilişkin olarak henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bu kapsamda öğle arası uygulaması olağan şekilde uygulanmaya devam edecektir.

OKULLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan yeni takvime göre eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024'te sona erecek. Yarıyıl tatili tarihleri ise 22 Ocak – 2 Şubat arasında olacak. 5 Şubat'ta yeniden ders zili çalacak ve ikinci dönem başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.