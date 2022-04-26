Okullarda maske zorunlu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske yasağının kalkmasıyla ilgili önemli kararların alınmasının beklendiği Bilim Kurulu toplantısının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Herkesin merakla beklediği maske konusunda yeni kararlar açıklandı. Öğrenciler Okullarda maske zorunlu mu? Okullarda maske takma yasağı kalktı mı? Sınıfta maske takmak zorunlu mu? Okul bahçesinde maske takmak zorunlu mu? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

OKULLARDA MASKE ZORUNLU MU?

Okullarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Artık öğrencilerin sınıfta maske takma zorunluluğu bulunmuyor. Kapalı alanlardaki maske kullanımı zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olağanüstü bir durum olmazsa Bilim Kurulu toplanmayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulaması vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir. İleri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızın aşıları özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir" dedi.

"ÜLKEMİZİ BU SANCILI DÖNEMDEN SAĞ SALİM ÇIKARTTIK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın değerlendirmesinin ardından konuşan Erdoğan, "Son 2 yıl bu salgının gölgesi altında geçti. Bütün sektörlerde topyekün bir krize dönüştü. Hayatımızın olağan akışını yeniden düzenlemek zorunda kaldık. Ülkelerin her biri kendi kapasitesince salgınla mücadeleye girişti. Hastaneden sağlık personeline, solunum cihazından aşıya kadar ciddi sıkıntılar yaşandı. Devletlerin yönetim becerileri sınandı. Türkiye tüm bu sınamalardan alnının akıyla çıkabilen az sayıdaki ülkelerden olmuştur. Sağlık altyapımız ve sağlık çalışanlarımızla dünyada örnek bir mücadele ortaya koyan heyetimizi kutluyorum. Ülkemizi bu sancılı ve sarsıntılı dönemden sağ salim çıkartarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

OKULLARDA MASKE MECBURİYETİ KALKTI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli." ifadelerine yer verdi.

"HATIRA FOTOĞRAFIMIZI ÇEKTİRELİM"

Açıklamasının ardından bir paylaşımda daha bulunan Bakan Koca, "Hatıra fotoğrafımızı çektirelim. Okullarda maske mecburiyeti kalktı" dedi.

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