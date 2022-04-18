Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu açıklama ile birlikte vaka sayılarındaki ciddi düşüş sebebiyle maske yasağının kaldırılacağı öngörülüyor. Peki, Okullarda maske yasağı kalktı mı?

OKULLARDA MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz." Demişti.

Henüzokullarla ilgili maske yasağı açıklaması yapılmadı.