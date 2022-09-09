Okulların açılmasına az zaman kala merak edilen konulardan biri ise okullarda maske takılıp takılmayacağı konusu oldu. Okul heyecanı başlıyor ve öğrenciler akıllarıına gelen sorulardan biri ise maske takılacak mı? Koronavirüs sebebiyle uzun süredir maske kullanımına alışmıştık. Okulların açılmasına yakın sorulan sorulardan biri de Okullarda maske takmak zorunlu mu? Okulda maske takılacak mı? Maske zorunlu mu?

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlıyor. İlkokullar ise 5 Eylül tarihinde başlamıştı. Eğitim yılının başlaması ile okullarda maske takmak zorunlu mu? Sorusu öğrencilerin gündeminde yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu konu ile ilgili açıklama yaptı. Okullarda maske takmak zorunlu mu? Okulda maske takılacak mı? Maske zorunlu mu?

OKULLARDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Okullar açılınca okulda maske takılacak mı? sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtı şöyle oldu;

"Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler. Ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecekler. Koruma açısından bir önemli grup ise ek hastalığı olan çocuklarımız. Bu durumdaki çocuklarımızın aşılarını olmaları önemli, onların daha dikkatli korunması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Maske için genel anlamda artık bir zorunluluk olmayacak. Hastalık belirtisi hissedenler, başkasına bulaştırmamak için takmalılar. Ek hastalığı olan ve ileri yaştaki vatandaşlarımız kalabalık ortamlara girmeden önce maske takmalıdırlar"