Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00'de gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Dünyanın son iki yılı bu salgının gölgesi halinde geçti. Devletlerin yönetim becerileri sınandı. Türkiye tüm bu sınamalardan alnının akıyla çıkabilen az sayıdaki ülkelerden olmuştur. Kapalı alanlardaki maske kullanma zorunluluğu, toplu taşıma ve sağlık kuruluşları hariç kaldırıldı" dedi. Okullarda maske kullanımı kalktı mı, sınıflarda maske mecburi mi?

OKULLARDA MASKE KULLANIMI KALKTI MI?

Kapalı alanlardaki maske kullanımı zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olağanüstü bir durum olmazsa Bilim Kurulu toplanmayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulaması vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir. İleri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızın aşıları özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir" dedi.

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