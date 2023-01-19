Okullarda karneler ne zaman verilecek? Okullarda ilk dönen ne zaman bitecek?

Yeni yıla girmesiyle birçok kişi karne gününü merak etmeye başladı.2022-2023 Eğitim öğretim yılının ilk döneminde okullarda öğrenciler son sınavlarını olmaya başladılar. Peki, Okullarda ilk dönen ne zaman bitecek? Karneler ne zaman verilecek? İkinci ara tatil ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ocak ayının gelmesiyle Yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, Okullarda ilk dönem ne zaman sona erecek? Karneler ne zaman verilecek? İkinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Detaylar haberimizde...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Yarıyıl tatili (15 tatil) 23 Ocak tarihinde başlayacak. 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. 20 Ocak Cuma günü ise öğrenciler karne heyecanı yaşayacak ve birinci dönem sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 Eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci ara tatil Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek. 17-20 Nisan tarihleri arasında öğrenciler Nisan ara tatilini yapacak. Ramazan Bayramı'nın bu yıl 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor olması nedeniyle öğrenciler ikinci ara tatili 3 gün olarak yapacak. Ve Ramazan Bayramı ile tatilleri birleşecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu takvime göreOkullarda 2022 -2023 Eğitim öğretim yıllı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Okullarda ikinci dönem 3 Şubata Pazartesi günü başlayacak.