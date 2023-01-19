Okullarda ilk dönemin sonuna gelinmesiyle beraber binlerce öğrenci yarın karne alacak. Öğrenciler ve veliler karnelerin okullarda ne zaman ,saat kaçta verileceğini merak ediyorlar. Peki, Okullarda karneler ne zaman ,saat kaçta verilecek? Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak? Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil nasıl değerlendirmeli? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milyonlarca öğrencinin beklediği Sömestr tatiline sayılı saatler kaldı gözler karnelere çevrildi. Karneler 20 Ocak tarihinde yani yarın okullarda öğrencilere verilecek olması öğrenciler ve velileri karneler saat kaçta verilecek? Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak ? Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil nasıl değerlendirmeli? Sorularının yanıtını merak ediyorlar. İşte konuya dair tüm detaylar haberimizde...

OKULLARDA KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler her yıl genel olarak 09:00 ile 10:30 saatleri arasında okullarda öğrencilere dağıtılırken, öğrenciler karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabiliyor. Karne almaya daha gec giden öğrenciler ise karnelerini okul idaresinden teslim alabiliyor.

Buna göre 2022-2023 Eğitim öğretim ilk dönemi yarın sona erecek. Okullar öğrencilerine karnelerini saat 10-30 ile 11.00 arası verilmesi bekleniliyor.

OKULLARDA İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; 2022-2023 Eğitim Öğretim yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Okullarda ikinci dönem ise3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak

ARA TATİL NASIL DEĞELENDİMELİ?

1) PLAN YAPIN

Öncelikle Kendinize Bir Tatil Planı Hazırlayın. Tatilde Neler Yapacağınızı Düşünün. Plan Yapmak ; Neyi, Ne Zaman, Ne Kadar Yapacağınızı Belirleyerek Her Şeye Zaman Ayırabileceğiniz Verimli Bir Tatil Geçirmenize Yarar Sağlayacak.

2)DERS TEKRARI YAPIN.

Okul açıkken İşlediğiniz Konuları Tatil Nedeniyle Ara Verdiğiniz Zaman Unutabilirsiniz. Bu Nedenle Ders Tekrarı yaparak Konuların unutulmasına engel olabilirsiniz. Ders Tekrari Yapmak Okul açıldığında okula kolayca uyum sağlamanıza da katkı sağlar.

3) EKSİKLERİNİZİ TAMAMLAYIN.

Dönem Performansınıza Bakarak Eksik Olduğunuzu Düşündüğünüz Konuları Belirleyip Bu Konulara Çalişin. Böylece Eksiklerinizi Kapatarak Okula Daha Hazırlıklı Başlayabilir Ve 2. Dönemi Daha Verimli Geçirebilirsiniz.

4) KİTAP OKUYUN.

Kitap Okumak Hayal Gücünüzü Zenginleştirir, Kendinizi İfade Becerinizi Geliştirir Ve Ders Başarınıza Katkı Sağlar. Her Gün Mutlaka Belirlediğiniz Sayfa Sayısı Kadar Kitap Okuyun.

5) AİLENİZLE ZAMAN GEÇIRIN.

Sevdiklerinizle Zaman Geçirmek İçin Tatiller En Önemli Fırsattır. Ailenizle Sohbet Edin, Toplu Oyunlar Oynayın, Birlikte Zaman Geçirebileceğiniz Aktiviteler Bulun.

6) OYUNLAR OYNAYIN, DINLENIN.

Tatiller Dinlenmeniz İçindir. Sevdiğiniz Aktiviteleri Yapıp arkadaşlarınızla Vakit geçirin. unutmayın beyninizin dinlenmeye De İhtiyacı Var. Bu Nedenle Tatilleri Devamlı ders çalışacak bir zaman Olarak Görmeyin, Kendinize Zaman Ayirin. Sizi Rahatlatacak, Yapmaktan zevk aldığınız faaliyetleri hayata geçirin.