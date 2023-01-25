Okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte, İki haftalık 15 tatilli dinlenme süresi başladı. Okullarda ikinci dönemin ne zaman başlayacağına yönelik tarih araştırmaları öğrenciler ve veliler tarafından devam ediyor. Peki, Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak? Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? Yaz tatili ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Okullarda ikinci dönemin ne zaman başlayacağına yönelik tarih araştırmaları öğrenciler ve veliler tarafından devam ediyor. 20 Ocak'ta karnelerini alan öğrenciler ikinci dönem hazcılıklarını sürdürüyor. Peki, Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak? Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? Yaz tatili ne zaman? Detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında ilk ders zilli 12 Eylülde çalmıştı. 20 Ocak'ta tarihinde karne alan milyonlarca öğrenci ve velisi okullarda ikinci dönemin ne zaman başlayacağını bir süredir merak ediyordu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Mili Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre okullar 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

OKULLARDA İKİNCİ ARA TAİL NE ZAMAN?

2022-2023 Eğitim yılının 2. Dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak. Ara tatil tarihleri Ramazan Bayramı ile birleşecek. Ramazan Bayramı tarihleri 21-22-23 Nisan 2023 günlerinde yaşanacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre okullarda Yaz tatili 16 Haziran 2023 Cuma günü karnelerin dağıtılması ardından başlayacak.