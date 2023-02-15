Okullarda devam zorunlularıyla ilişkiler öğrenciler ve veliler tarafından takip ediliyor. Konuyla ilgili açıklama dün AFAD genel müdürlüğünde yapılan kabine toplantısı sonrası alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Peki, okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı? Hangi ilerde devam zorunluluğu kaldırıldı mı? Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kabine toplantısı sonrası açıklamalıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslın felaketini yaşadıklarını ve binlerce vatandaşımızı kaybettiklerini baritten CumhurbaşkanıOkullardaikinci dönem devam sorumluluğunun kaldırıp kaldırmadığına ilişkin önemli açıklamada bulundu. Peki, Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı? Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Taşımalı eğitime geçilecek mi? Hangi ilerin okullarında devam zorunluluğu olmayacak? Detaylar haberimizde...

OKULLARDA DEVAM ZORUMLULUĞU KALDILIRDI MI?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde ikinci dönem okullarda devamsızlık şartının kaldırıp kardırılmadığı hakkında önemli açıklamada bulundu .Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"71 ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretim 20 Şubat'ta başlayacaktır. Deprem bölgesindeki 20 bin 868 okul binasından sadece 95'inin yıkık ve hasarlı olması 1 Mart itibariyle isteyen öğrencilerimiz için bu 10 ilimizdeki buna Elazığ'da ilave edeceğim; 11 ilimizde şartları uygun okullarımızda eğitim öğretime başlama imkanı veriyor. Deprem bölgesindeki tüm okullarda 2'nci dönemde devam şartının aranmayacağını duyurdu". Buna göre deprem bölgesindeki bütünokullarda ikinci dönem devam zorunluluğu kaldırıldı.

HANGİ İLERDE OKULLARDA DEVAM ZORUMLULUĞU OLMAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketiniyaşadıklarını ve bu felaket sonrası birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirten Bakan Mahmut Özer yaptığı açıklama şu şekilde: "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak" ifadelerini kullandı.

Okullarda devam zorunluluğu depremden etkilenen 10 ilde kaldırıldı. Buna göre Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Malatya ve Adıyaman'daki okullarda ikinci dönem devam zorunluluğu aranmayacak. Depremden etkilenmeyen diğer 71 ilde eğitimöğretim 20 Şubata yeniden başlayacak ve okullarda devam zorunluluğu aranacak.