Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala a Okullarda bayram tatili kaç gün? 2023 ve Ramazan Bayram tatili kaç gün 2023 olacağı merak ediliyor. Her yıl değişiklik gösteren Ramazan Bayramı hangi gün, Okullarda bayram tatili kaç gün? araştırılıyor. Peki, Okullarda bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak?

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2023 resmi tatiller ne zaman ve dini bayramlar kaç gün tatil olduğu gündeme geliyor. Okullarda bayram tatili kaç gün? ve Ramazan Bayram tatili kaç gün 2023 olduğu merak ediliyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Peki, Okullarda bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? İşte detaylar...

OKULLARDA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yılında Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma günü başlıyor ve 23 Nisan Pazar günü sona eriyor. Ramazan Bayramı, 21-23 Nisan arasındadır.

RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Her sene gün sayısı değişiyor. ''2023 ramazan kaç gün sürüyor'' sorusunun bu yıl yanıtını veriyoruz. Bu sene Ramazan 29 gün sürüyor. 23 Mart 2023 günü başlayan ramazan 20 Nisan 2023 Perşembe günü bitiyor.

2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi