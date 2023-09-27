Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ara tatil ne zaman ve okullar ne zaman kapanacağı merak ediliyor. 2023-2024 MEB takvimi ve okulların tatil günleri araştırılıyor. Okullarda ara tatil ne zaman ve okullar ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Peki, Okullarda ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2023-20234 MEB Takvimi!

Okullarda ara tatil ne zaman ve okullar ne zaman kapanacağı gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ne zaman kapanacağı ve ara tatil ne zaman olacağı merak ediliyor. Okullarda ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2023-20234 MEB Takvimi! Detaylar haberimizdedir…

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Buna göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başladı. Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sebebiyle afet bölgesi illeri olarak belirlenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki resmî ve özel okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanacak program, 11 Eylül ile 6 Ekim arasında eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte uygulanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

2023-20234 MEB TAKVİMİ

4-8 Eylül 2023: Uyum eğitimi

11 Eylül 2023 Pazartesi: Okulların açılması

13- 17 Kasım 2023: Birinci dönem ara tatili

22 Ocak 2024- 2 Şubat 2024 Cuma: Yarılyıl tatili

5 Şubat 2024 Pazartesi ve 14 Haziran 2024 Cuma: İkinci dönem tatili

8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma: İkinci dönem ara tatili