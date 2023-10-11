Okullarda ara tatil kalktı mı? MİLLİ EĞİTİM BAKANI YANITLADI! Ara tatiller kaldırıldı mı?
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Okullarda ara tatilin kaldırılıp kaldırılmadığına dair merak edilen sorulara Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama geldi. Bakan, ara tatillerin durumunu netleştirdi. Peki, Okullarda ara tatil kalktı mı? Ara tatiller kaldırıldı mı? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kalkacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Bir süredir ara tatil kalkacak yönünde haberler gündeme geliyordu. Okullarda ara tatiller kaldırıldı mı merak konusu oldu. Arama motorlarında ara tatillerin son durumu sorgulatılıyor. Peki, Okullarda ara tatil kalktı mı? MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI! Ara tatiller kaldırıldı mı? Detaylar haberimizde...
OKULLARDA ARA TATİL KALKTI MI?Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." dedi.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI!
Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Uygulamanın Türkiye çapında değil bölgesel olabileceğini belirten Bakan Tekin, "Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok." diye konuştu.