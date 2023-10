Okullarda ara tatil kalktı mı? MİLLİ EĞİTİM BAKANI YANITLADI! Ara tatiller kaldırıldı mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kalkacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Bir süredir ara tatil kalkacak yönünde haberler gündeme geliyordu. Okullarda ara tatiller kaldırıldı mı merak konusu oldu. Arama motorlarında ara tatillerin son durumu sorgulatılıyor. Peki, Okullarda ara tatil kalktı mı? MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI! Ara tatiller kaldırıldı mı? Detaylar haberimizde...

OKULLARDA ARA TATİL KALKTI MI?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI!

Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Uygulamanın Türkiye çapında değil bölgesel olabileceğini belirten Bakan Tekin, "Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok." diye konuştu.