Okullara 11.402 TL maaşla 54 bin işçi alımı! İŞKUR'dan KPSS şartsız MEB TYP ilanları
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Yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklarını sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı 11 bin 402 TL maaşla 54 bin işçi alımı yapacak. 2023-2024 döneminde KPSS şartsız 71 ilde yapılacak alımlar TYP kapsamında olacak. Açıklanan kadrolara göre İstanbul'da 7374, Ankara'da 3516, İzmir'de 2980 personel alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. 11 Eylül tarihinde açılacak okullarda çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacak. 71 şehirde yapılacak alımlar kapsamında eksik olan personeller giderilecek. İŞKUR TYP programıyla yapılacak işçi alımına başvuru için İŞKUR programına kayıt olmak gerekecek.
11 bin 402 TL maaşla çalışacak MEB işçi adayları bulundukları illerdeki okullar için başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
Başvurular İŞKUR TYP ekranı üzerinden tamamlanacak. TYP ekranına giriş yaptıktan sonra, il kısmından ikametinizin bulunduğu şehri seçebilir ve ilgili ilanı görüntüleyebilirsiniz. İŞKUR sistemine e-Devlet veya İŞKUR kayıt bilgisi ile giriş yapabilirsiniz.
- Adıyaman: 512
- Ağrı: 655
- Afyonkarahisar: 512
- Aksaray: 315
- Amasya: 275
- Ankara: 3516
- Antalya: 1538
- Ardahan: 220
- Artvin: 405
- Aydın: 610
- Balıkesir: 720
- Bartın: 320
- Batman: 420
- Bayburt: 205
- Bilecik: 175
- Bolu: 306
- Burdur: 298
- Bursa: 1780
- Çanakkale: 310
- Çorum: 385
- Denizli: 700
- Diyarbakır: 1350
- Düzce: 378
- Edirne: 325
- Elazığ: 415
- Erzurum: 793
- Eskişehir: 517
- Gaziantep: 1970
- Giresun: 320
- Gümüşhane: 225
- Hakkâri: 285
- Hatay: 875
- Iğdır: 220
- Isparta: 350
- İstanbul: 7374
- İzmir: 2980
- Kahramanmaraş: 800
- Karabük: 280
- Karaman: 240
- Kars: 553
- Kastamonu: 520
- Kırıkkale: 305
- Kırklareli: 245
- Kırşehir: 215
- Kilis: 223
- Kocaeli: 1440
- Konya: 1697
- Kütahya: 330
- Malatya: 774
- Manisa: 518
- Mersin: 1010
- Muğla: 515
- Nevşehir: 335
- Niğde: 405
- Ordu: 622
- Osmaniye: 450
- Rize: 520
- Sakarya: 605
- Samsun: 877
- Şanlıurfa: 2560
- Siirt: 480
- Sinop: 415
- Sivas: 788
- Şırnak: 420
- Tekirdağ: 550
- Trabzon: 605
- Tunceli: 110
- Van: 1050
- Yalova: 230
- Yozgat: 330
- Zonguldak: 405
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- İŞKUR kaydının bulunması,
- 18 yaşını doldurmuş olmak,
- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmemiş olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
- Emekli ve malul aylığı almamak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).
TYP programı kapsamında sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na değil diğer devlet kurumlarına da iş için başvuru yapabilirsiniz. Valilik, Kaymakamlık ve İl Özel İdareleri için açılan ilanlara göre depremden etkilenen Hatay'a 980 personel alınacak. Iğdır'a ise 350 personel alımı yapılacak.
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