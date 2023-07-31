Okullara 11.402 TL maaşla 54 bin işçi alımı! İŞKUR'dan KPSS şartsız MEB TYP ilanları

Yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklarını sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı 11 bin 402 TL maaşla 54 bin işçi alımı yapacak. 2023-2024 döneminde KPSS şartsız 71 ilde yapılacak alımlar TYP kapsamında olacak. Açıklanan kadrolara göre İstanbul'da 7374, Ankara'da 3516, İzmir'de 2980 personel alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. 11 Eylül tarihinde açılacak okullarda çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacak. 71 şehirde yapılacak alımlar kapsamında eksik olan personeller giderilecek. İŞKUR TYP programıyla yapılacak işçi alımına başvuru için İŞKUR programına kayıt olmak gerekecek.

11 bin 402 TL maaşla çalışacak MEB işçi adayları bulundukları illerdeki okullar için başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Başvurular İŞKUR TYP ekranı üzerinden tamamlanacak. TYP ekranına giriş yaptıktan sonra, il kısmından ikametinizin bulunduğu şehri seçebilir ve ilgili ilanı görüntüleyebilirsiniz. İŞKUR sistemine e-Devlet veya İŞKUR kayıt bilgisi ile giriş yapabilirsiniz.

MEB TYP İLE ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER

Adıyaman: 512

Ağrı: 655

Afyonkarahisar: 512

Aksaray: 315

Amasya: 275

Ankara: 3516

Antalya: 1538

Ardahan: 220

Artvin: 405

Aydın: 610

Balıkesir: 720

Bartın: 320

Batman: 420

Bayburt: 205

Bilecik: 175

Bolu: 306

Burdur: 298

Bursa: 1780

Çanakkale: 310

Çorum: 385

Denizli: 700

Diyarbakır: 1350

Düzce: 378

Edirne: 325

Elazığ: 415

Erzurum: 793

Eskişehir: 517

Gaziantep: 1970

Giresun: 320

Gümüşhane: 225

Hakkâri: 285

Hatay: 875

Iğdır: 220

Isparta: 350

İstanbul: 7374

İzmir: 2980

Kahramanmaraş: 800

Karabük: 280

Karaman: 240

Kars: 553

Kastamonu: 520

Kırıkkale: 305

Kırklareli: 245

Kırşehir: 215

Kilis: 223

Kocaeli: 1440

Konya: 1697

Kütahya: 330

Malatya: 774

Manisa: 518

Mersin: 1010

Muğla: 515

Nevşehir: 335

Niğde: 405

Ordu: 622

Osmaniye: 450

Rize: 520

Sakarya: 605

Samsun: 877

Şanlıurfa: 2560

Siirt: 480

Sinop: 415

Sivas: 788

Şırnak: 420

Tekirdağ: 550

Trabzon: 605

Tunceli: 110

Van: 1050

Yalova: 230

Yozgat: 330

Zonguldak: 405

MEB TYP İLE İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI (2023-2024)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR kaydının bulunması,

18 yaşını doldurmuş olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmemiş olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almamak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

DEVLET KURUMLARINA 1330 İŞÇİ ALIMI

TYP programı kapsamında sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na değil diğer devlet kurumlarına da iş için başvuru yapabilirsiniz. Valilik, Kaymakamlık ve İl Özel İdareleri için açılan ilanlara göre depremden etkilenen Hatay'a 980 personel alınacak. Iğdır'a ise 350 personel alımı yapılacak.

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