Milyonlarca öğrenci için 2022-2023 yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Okullar yarın mı açılıyor ve yarın okullar tam gün mü merak ediliyor. Okullar ne zaman, saat kaçta, hangi gün açıldığı araştırılıyor. Peki, Okullar yarın açılıyor mu? Okullar ne zaman, saat kaçta açılıyor? Yarın okullar tam gün mü?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim için ders ilk ders zili ne zaman çalıcağı merak ediliyor. Okullar yarın açılıyor mu ve okullar ne zaman, saat kaçta açılıyor soruları gündeme geliyor. Yarın okullar tam gün mü sorusunu araştıran öğrenciler, okullar yarın açılıyor mu merak ediyor. Okullar yarın açılıyor mu? Okullar ne zaman, saat kaçta açılıyor? Yarın okullar tam gün mü? Detaylar haberimizdedir…

OKULLAR YARIN AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına yarın başlayacak.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci, yarın uygulanmaya başlayacak ve uyum çalışmaları, 16 Eylül'e kadar sürecek.

OKULLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Okullar 12 Eylül 2022 Pazartesi günü açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin ders başı yapacağı 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynağı da öğrencilere ulaştırdı.

Okullarda 60 bin temizlik personeli görevlendirildi. Eğitim yılı hazırlığı kapsamında okullara 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi.

Bu yıl ayrıca 1450 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Bakanlık, bu yıl sonuna kadar 3 bin anaokulu hedefinin üzerine çıkmayı planlıyor.

Aktif kullanılmayan köy okullarının yaşam merkezlerine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında da yaklaşık 800 köy yaşam merkezi hizmete sunuldu. Yıl sonuna kadar da 6 bin 970 köy yaşam merkezine ulaşılması hedefleniyor.

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında, 16 bin 361 kütüphane yapıldı ve kütüphanelerdeki kitap sayısı 80 milyona ulaştı.

MEB TAKVİMİ

2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.