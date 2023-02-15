Okullar uzaktan eğitim mi olacak 2023 ve uzaktan eğitime geçilecek mi soruları merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası 10 ilde büyük yıkım gerçekleşti. Okulların açılma tarihi erteleyen MEB ve YÖK, uzaktan eğitime geçilecek mi sorularını gündeme getiriyor. Okullar uzaktan eğitim mi olacak 2023 ve uzaktan eğitime geçilecek mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, Okullar uzaktan eğitim mi olacak 2023? Uzaktan eğitime geçilecek mi?

Deprem sonrası okulların açılma tarihinin ertelenmesi ile birlikte, uzaktan eğitime mi geçilecek soruları gündeme geliyor. Türkiye'de 10 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları 10. gününde de devam ediyor. Okullar uzaktan eğitim mi olacak 2023 ve uzaktan eğitime geçilecek mi soruları merak ediliyor. Okullar uzaktan eğitim mi olacak 2023 ve uzaktan eğitime geçilecek mi sorularına yanıt aranıyor. Okullar uzaktan eğitim mi olacak 2023? Uzaktan eğitime geçilecek mi? Detaylar haberimizdedir…

OKULLAR UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversitelerimizi bu noktada tadil ederek Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarını inşallah misafirhane gibi kullanacağız. İki gün önce Osmaniye'deydim. 2 bin 200 kişilik yurt binası pırıl pırıl ve Osmaniye'deki bütün vatandaşlarımızı, depremzedelerimizi o yurtta ağırladılar. Yeme, içme, her şey orada. Ben oradaki vatandaşlarımın mutluluğuna şahit oldum. Burada da şu anda 6 bin 63 üç kapasite var. Şimdi buradaki yurtlarımıza da aynı şekilde anmaya başlayıp böylece çadırlardan buralara transfer etmiş olacağız."

Oteller, yurtlar ve kamu misafirhaneleri ile konteyner kentler dışında ev kiralayarak barınmayı tercih edecek vatandaşlara taşınma ve kira yardımına da ayrıca başlayacaklarını belirten Erdoğan, Türk Hava Yollarının (THY), deprem bölgesine giden ekiplerin ve oralardan diğer illere ulaşmak isteyenlerin intikallerini belirli bir sistem dahilinde ücretsiz olarak gerçekleştirdiğini de aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri de mayısa ertelenmiştir. Yani 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan ceplerini mayıs ayına ertelenmek suretiyle burada böyle bir ertelemeyi, ara vermeyi gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

Bölgeye gönderilecek yardımların mutlaka AFAD birimleriyle irtibatlı şekilde toplanması ve nakledilmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, ayni yardımlarda da herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını belirtti.

Bu işlerin AFAD'ın koordinesinde gerçekleştirildiğini, aksi takdirde bu yardımların heba olup gitme tehlikesinin bulunduğunu söyleyen Erdoğan, depremzedelere nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşların, bunu AFAD hesapları üzerinden gerçekleştirmelerinin en sağlıklı ve isabetli yöntem olduğunu kaydetti.

Erdoğan, "Maalesef böyle kara günlerde bile milletimizi dolandırmaya teşebbüs edecek kadar insanlıktan nasibini almamış alçaklar çıkabiliyor. İşte olağanüstü hal ilan ettik. Parlamentomuzdan da bu geçti mi, geçti. Şimdi bu ne demektir; artık bu tür atılacak adımlarda, yağmalama veya kaçırma, bu tür işleri yapanlar devletin o güvenli elinin sırtlarında olduğunu bilmeleri lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

YÖK'ün yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulunca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.