Okullar tatil mi edildi? sorusu merak ediliyor. 12 Eylül'de 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı başlamıştı. Öğrencilerin merak ettikleri arasında ise Okullar tatil mi edildi? 13 Haziran okullar tatil mi oldu? Samsun, Atakum, Canik okul tatil mi? soruları yer aldı.

OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Geçtiğimiz hafta sağanak yağış nedeniyle selin vurduğu Samsun, bir kez daha aynı kabusu yaşıyor. Sel nedeniyle caddeler göle dönerken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ordu istikametinde ise heyelan meydana geldi. Şiddetli yağış ve sel nedeniyle İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde okullar tatil edildi.

Sağanak nedeniyle caddeler dere gibi aktı, kaldırımlar çöktü, alt geçitler göle döndü. Bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı. Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını su bastı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri sele karşı çalışma başlattı. Öte yandan Canik Belediyeevleri Mahallesi çevre yolunda sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Samsun Ordu kara yolu kirazlık bölgesinde Ordu istikametinde bazı araçlar yolda kaldı, heyelan meydana geldi. Gülsan Sanayi Sitesi'nde de bazı iş yerlerini su bastı. Samsun'da bu sabah etkili olan sağanak yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İlkadım, Atakum ve Canik ilçesindeki tüm okullarda 13 Haziran 2023 Salı günü eğitime bir gün ara verildi. Tekkeköy lçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Yağış nedeniyle tramvay seferleri de iptal edildi. Vatandaşlar işlerine gitmekte güçlük çekti. Atatürk Bulvarın'nın, Kenan Yara Köprüsü ile Gençlik Parkı bölümünde kara yolu su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 saat sonra Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile tıkanan mazgallar ve kanallar açıldı. Su birikintisinin tahliye edilmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.