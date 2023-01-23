Yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte tatil heyecanı ile birçok öğrenci ve veli tarafından araştırılmakta olan Okullar tatil mi? Ve Bugün okul var mı, yok mu? Soruları, internet üzerinde 23 Ocak Pazartesi tarihinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu? 23 Ocak Pazartesi Okullar bugün tatil mi?

Okullar tatil mi? Merak ediliyor ve arama motorları üzerinde Okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu? Soruları araştırılmaya devam ediliyor. Dönem sonunun yaklaşmasının ardından başlayan ara tatil ile birlikte akıllarda Bugün okul var mı, yok mu? Sorusu da yer alıyor. Peki, Okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu? 23 Ocak Pazartesi Okullar bugün tatil mi?

OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi takvime göre okullarda bu yıl yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl hafta sonu tatilleri ile birlikte Okullarda ikinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Buna göre 23 Ocak tarihi, yarıyıl tatili içerisinde yer almakta olduğu için tatil günü olarak belirlenmiştir.

2023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimine göre okullar bu sene 16 Haziran 2023 tarihinde kapanıyor. Yani 16 Haziran 2023 tarihinde 2022-2023 eğitim ve öğretim sona erecek.