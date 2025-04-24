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Okullar tatil mi 25 Nisan?

Okullar tatil mi 25 Nisan?
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25 Nisan 2025 tarihinde eğitim gören milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde tek bir soru vardı: "Okullar tatil mi 25 Nisan?" Özellikle İstanbul ve çevresindeki illerde yaşanan son depremin ardından, bu soru arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve valiliklerin yaptığı açıklamalar bu soruya yanıt oldu.

Vatandaşlar, "Okullar tatil mi 25 Nisan?" sorusuna yanıt ararken özellikle İstanbul'da alınan tedbir kararları dikkat çekti. Deprem sonrası can güvenliğini ön planda tutan kararlar, öğrencilerin bir süreliğine eğitime ara vermesini sağladı. Bu süreçte üniversitelerle ilgili gelişmeler de gündemdeydi. Peki, Okullar tatil mi 25 Nisan?

OKULLAR TATİL Mİ 25 NİSAN?

25 Nisan 2025 Cuma günü, İstanbul'da okullar tatil edilmiştir. Bu karar, 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, öğrenci güvenliğini ön planda tutmak amacıyla alınmıştır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde 24 ve 25 Nisan tarihlerinde eğitime ara verildiğini duyurmuştur.

Okullar tatil mi 25 Nisan?Okullar tatil mi?

NE OLMUŞTU?

İstanbul Silivri'de dün saat 12:49 itibarıyla meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte büyük panik yaşanmasına neden oldu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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