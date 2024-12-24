Kar yağışının yoğun olarak etkili olduğu Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği için bazı illerde eğitime ara verildi. Veliler ve öğrenciler, "24 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil?" sorusunun cevabını öğrenmek için resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Okullar tatil mi? 24 ARALIK hangi illerde okullar tatil edildi? Detaylar haberimizde...

OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa dışında) ile Karaman, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Antalya'da 24 Aralık'ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyurularak, turuncu uyarı verilen illerde; AFAD İl Müdürlüklerinden ve ilgili diğer tüm kurumlardan 7 bin 749 personel, 3 bin 118 araç, 600 motopomp ve 334 dalgıç pompanın hazır beklemekte olduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji uyarılarını dikkatle takip etmelerini ve özellikle sel ve taşkın riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.