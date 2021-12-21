22 Aralık hangi illerde okullar tatil? Hangi illerdeki okullar kar tatili oldu? sorusu araştırılıyor. Yurdun pek çok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kar tatili haberleri gelmeye başladı. Kar tatili haberlerini valiler tek tek duyurmaya başladı. Peki Okullar tatil mi? 22 Aralık hangi illerde okullar tatil? Hangi illerdeki okullar kar tatili oldu? detaylar haberimizde.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

AĞRI : Kar yağışının devam etmesi sonucu ilk kar tatili haberi Doğu Anadolu'dan geldi. Ağrı'nın Hamur ilçesindeki tüm köy okulları kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi.

BİTLİS : Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi. Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

BARTIN - ULUS : Bartın'ın Ulus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, 1 gün süreyle yarın tatil edildi.

AMASRA : Amasra'da ise yüz yüze eğitime ara verildi.

KASTAMONU - ŞENPAZAR : Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

ERZURUM : Kentte etkili olan yoğun Kar Yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı kırsal mahalle okulları kapandı. Erzurum Valiliği, 4 ilçede bazı okulların tatil edildiğini açıkladı.

Açıklamada Karayazı ilçesinde tüm okullar, Çat ve Karaçoban ilçelerinde kırsal mahalledeki okullar ile taşımalı eğitim veren okullar ve Aziziye ilçesinde Taşpınar Necmi Çakıcı İlkokulu, Ilıca Toprakkale Ziyaettin Özatalay İlkokulu, Aşağı Canören İlkokolu ve Eskipolat İlkokulu'nun bugün tatil edildiğini duyurdu

SAFRANBOLU : Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası eğitime 1 gün ara verildi..

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