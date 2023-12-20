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Okullar tatil mi? 20 Aralık okullar tatil edildi mi? Bugün okul var mı?

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20 Aralık'ta okulların tatil olup olmadığına dair bir bilgilendirme bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, resmi açıklamanın yapılmasını dört gözle bekliyor. Peki, Okullar tatil mi? 20 Aralık okullar tatil edildi mi? Bugün okul var mı? İşte detaylar...

Okullar tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenci ve veliler 20 Aralık tarihinde okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Arama motorlarında 20 Aralık Çarşamba günü okullar var mı sorgulatılıyor. Peki, Okullar tatil mi? 20 Aralık okullar tatil edildi mi? Bugün okul var mı? Detaylar haberimizde...

OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrenciler ve veliler tarafından bugün okullar tatil mi araştırılmaktadır. Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahminine bakıldığında ülke genelinde parçalı bulut bir havanın yoğunlukta olacağı görülüyor. Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır.

20 ARALIK HAVA DURUMU

İstanbul şehrinde 20 Aralık 2023 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 13 dereceyi gösteriyor. Ankara şehrinde 20 Aralık 2023 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 10 dereceyi gösteriyor. İzmir şehrinde 20 Aralık 2023 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 18 dereceyi gösteriyor.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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