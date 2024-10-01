OKULLAR TATİL Mİ? 1 Ekim Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta okullar tatil edildi mi?

Kastamonu okullar tatil mi sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan olumsuz hava koşulları ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Bartın'da okullar tatil mi? 1 Ekim okullar tatil mi? Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları etkisini gösteriyor. Okullar bugün tatil mi?

OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin sarı kodla yağış uyarısında bulunduğu 21 il arasında yer alan Bartın'da okulların 1 gün tatil olduğu duyuruldu. Kentte uyarı üstüne uyarı yapılarak, sel, su baskını ve taşkınlar konusunda vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

1 EKİM KASTAMONU OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, 1 Ekim Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

1 EKİM ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 1 Ekim Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

1 EKİM BARTIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bartın Valiliği tarafından okulların tatil edildiğini belirtilen açıklamada "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak 01.10.2024 Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 01.10.2024 tarihinde 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.