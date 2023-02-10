Deprem nedeniyle okulların tatil edilmesi ile birlikte Okullar online oldu mu? Soruları gündeme geldi. Okullar online oldu mu? Sorusu, sosyal medya üzerinde yer alan iddiaların ardından araştırılmakta. Peki, Okullar online oldu mu? Okullar online olacak mı? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil edildi?

Okullar online oldu mu? Sorusu, internet üzerinde yer almakta olan iddiaların doğruluğunu teyit etmek için öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz akşam Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama sonrasında okulların ne zaman açılacağı araştırılıyor. Peki, Okullar online oldu mu? Okullar online olacak mı? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil edildi?

OKULLAR ONLİNE OLDU MU?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde eğitim öğretime verilen ara bir kez daha uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitime verilen aranın uzatılması kararını canlı yayında duyurdu. Fakat okulların online olup, olmayacağına dair henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Buna göre okullar yüz yüze eğitim ile devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından gerçekleştirilen açıklama ise şu şekilde;

"Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." ifadelerini kullandı. Buna göre eğitim öğretime Türkiye genelinde 20 Şubat tarihinde kaldığı yerden devam edilecek.