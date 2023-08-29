Okullar neden 2 ekime ertelendi? 2023-2024 Üniversiteler neden geç açılacak?

2023-2024 eğitim yılına dair merak edilenler gündemde. Okulların açılış tarihi neden 2 Ekim olarak belirlendi, okullar neden geç açılacak? Peki, Okullar neden 2 ekime ertelendi? 2023-2024 okullar neden geç açılacak? İşte detaylar...

Okulların açılmasına az bir süre kala okulların açılışının 2 ekime ertelendiği haberi gündeme geldi. 2023-2024 yılı okulların açılacağı tarih araştırılmaktadır. Okulların açılışı neden 2 ekime ertelendi merak konusu oldu. Peki, Okullar neden 2 ekime ertelendi? 2023-2024 okullar neden geç açılacak? Detaylar haberimizde...

OKULLAR NEDEN 2 EKİME ERTELENDİ?

Üniversitelerde yeni dönemin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin açılış tarihi farklılık gösterebiliyor. Ancak üniversitelerde güz döneminin Eylül ayının üç ya da dördüncü haftasında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak en net bilgi üniversite ve fakültelerin resmi internet sayfaları üzerinden edinilebilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerde kayıtlar, 28 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Bu tarihten sonra tüm üniversitelerde eylül ayının 2. haftası gibi eğitim ve öğretimin başlaması bekleniyor. Üniversite açılış tarihleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilmektedir.