Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte birçok öğrenci ve veli başta olmak üzere vatandaşlar tarafından Okullar ne zaman tatil? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman tatil? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

12 Eylül'de 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı başlamıştı. Bu nedenle sorusu Okullar ne zaman tatil? öğrenciler tarafından araştırılıyor. Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla beraber araştırılan sorular arasında yer alan Okullar ne zaman kapanacak? Sorusu, gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, Okullar ne zaman tatil? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN TATİL?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ile birlikte bir uzatmanın olup olmayacağız tartışılırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklama ile merak edilenleri yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" açıklamalarında bulundu. Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek ve okullar yaz tatiline girecek.