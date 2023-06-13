2022-2023 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken öğrencilerin akıllarında soru işaretleri oluştu. Öğrenciler, Okullar ne zaman tatil olacak? okullar ne zaman kapanacak 2023? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek? 2023 yaz tatili ne zaman başlıyor? sorularını soruyor.

MEB'in 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimini resmi yazı ile 81 il Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermişti. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler soruyor; Okullar ne zaman tatil olacak? okullar ne zaman kapanacak 2023? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?2023 yaz tatili ne zaman başlıyor?İşte tüm bu soruların cevapları haberimizde…

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran 2023 Cuma günü sona ermesiyle yaz tatili başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Böylece 16 Haziran 2023 Cuma günü sona ermesiyle yaz tatili başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN YAZ TATİLİNE GİRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre ikinci dönem, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran 2023 Cuma günü sona ermesiyle yaz tatili başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2023 SON DAKİKA?

Öğretmenler, öğrenciler ve veliler sık sık Yaz tatili Ne Zaman 2023 Son Dakika? sorusunu soruyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Böylece 16 Haziran 2023 Cuma günü sona ermesiyle yaz tatili başlayacak.

2023 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yaz tatili 16 Haziran'da başlayıp 11 Eylül'de son bulacak. Böylelikle yaz tatili 2 ay 26 gün (88 gün) sürecek.

3 AY YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2023?

2023 yaz tatili 16 Haziran'da başlayıp 11 Eylül'de son bulacak. Böylelikle yaz tatili 2 ay 26 gün (88 gün) sürecek.