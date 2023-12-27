Okullar ne zaman tatil olacak? Okul tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2023-2024 ara tatil tarihleri!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Belli oldu. Böylece veliler ve öğrencilerin merak ettiği birçok tarih sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, Okullar ne zaman tatil olacak? Okul tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2023-2024 ara tatil tarihleri!

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Okulların kapanmasına bugün itibariyle 27 Aralık 2023 tarihinde olduğumuza göre, tam olarak 175 gün kalmış durumda. Buna göre okullar 170 gün sonra kapanacak. Yeni eğitim dönemi 2023-2024 yılında 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.