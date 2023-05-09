Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 okullar ne zaman kapanacak?
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2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı 12 Eylül'de başlamıştı. Öğrenciler ve velilerin gündeminde ise okulların ne zaman kapanacağı yer aldı. Sıklıkla arama motorlarında Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 okullar ne zaman kapanacak? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 okullar ne zaman kapanacak? Detaylar haberimizde.
Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 okullar ne zaman kapanacak?araması öğrenciler ve velilerin son günlerde sıklıkla araştırdığı sorular arasında yer alıyor.2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının 12 Eylül tarihinde başlamasının ardından arama motorlarında okulların ne zaman kapanacağı araştırıldı. Peki, Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 okullar ne zaman kapanacak?
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
"2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız"
9 Mayıs itibari ile okulların kapanmasına 38 gün kaldı.