Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 okullar ne zaman kapanacak?

2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı 12 Eylül'de başlamıştı. Öğrenciler ve velilerin gündeminde ise okulların ne zaman kapanacağı yer aldı. Sıklıkla arama motorlarında Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 okullar ne zaman kapanacak? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 okullar ne zaman kapanacak? Detaylar haberimizde.