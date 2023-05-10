Okullar ne zaman kapanıyor? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 16 Haziran'a kaç gün kaldı?
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12 Eylül'de 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı başlamıştı. 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının ne zaman biteceği ise merak konusu oldu. Öğrenciler ve velilerin gündeminde Okullar ne zaman kapanıyor? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 16 Haziran'a kaç gün kaldı? soruları yer alıyor. İşte okulların kapanma tarihi!
Okullar ne zaman kapanıyor? sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla beraber araştırılan sorular arasında yer alan Okullar ne zaman kapanıyor? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 16 Haziran'a kaç gün kaldı? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. Detaylar haberimizde...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
"2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız"
16 HAZİRAN'A KAÇ GÜN KALDI?
10 Mayıs itibari ile okulların kapanmasına 37 gün kaldı.