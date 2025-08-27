Okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi!

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, 2025-2026 eğitim yılının kapanış tarihi gündemde yer alıyor. Öğrenciler, veliler ve eğitim camiası, okul dönemi ne zaman sona erecek, yaz tatili ne zaman başlayacak sorularına yanıt arıyor. 2025-2026 eğitim yılının kapanış tarihine dair tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılının kapanış tarihi 26 Haziran 2026 Cuma olarak belirlendi. Bu tarih, öğrenciler için yaz tatilinin resmi başlangıcını simgeliyor. Birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona ererken, ikinci dönem 17 Ocak'ta başlayacak ve yaz tatiline kadar devam edecek. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte eğitim yılı tamamlanmış olacak ve öğrenciler uzun bir dinlenme sürecine girecek.

MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Ara Tatil ve Yarıyıl Tatili Tarihleri:

Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025 (5 gün)

İkinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026 (5 gün)

Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma (12 gün)

1. SINIFLAR İÇİN UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Takvime göre, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Aynı dönemde, 1-5 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ile birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimi düzenlenecek. Ayrıca ortaokul 5. sınıflar, imam hatip ortaokulları, lise hazırlık sınıfları ve 9. sınıflar için rehberlik etkinlikleri planlanarak, öğrencilerin yeni eğitim yılına sorunsuz geçiş yapmaları sağlanacak. Bu süreç, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin eğitim yılına hazırlıklı başlamasını hedefliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihte tüm devlet ve özel okullarda ders zili çalarak yeni dönem resmen açılmış olacak. Yıl boyunca ara tatiller ve yarıyıl tatili gibi dinlenme araları bulunsa da, eğitim temposu hız kesmeden devam edecek. Öğrenciler 26 Haziran 2026 Cuma günü itibarıyla derslerin sona ermesiyle yaklaşık 9 aylık yoğun bir eğitim dönemini tamamlayıp yaz tatiline başlayacak. Veliler ise bu takvimi göz önünde bulundurarak planlamalarını yapmaya başladı.