Okullar ne zaman kapanıyor? Ara tatiller ne zaman? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi!

"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandıkça öğrenciler ve veliler arasında sıkça tartışılan konuların başında geliyor. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte ara tatiller, sınav takvimleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi gibi önemli detaylar da yakından takip ediliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair tüm merak edilenler haberimizde sizlerle.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin verilmesiyle sona erecek. Yaklaşık dokuz ay süren yoğun eğitim süreci tamamlanırken, öğrenciler yaz tatiline adım atacak. Öğretmenler ise yeni döneme hazırlanmak için dinlenme ve planlama fırsatı bulacak. Yıl boyunca gerçekleştirilen sınavlar, projeler ve diğer akademik faaliyetler tamamlanarak gerekli değerlendirmeler yapılmış olacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu yaklaşık bir haftalık tatil süresince öğrenciler ve öğretmenler, eğitimden bir süre uzaklaşarak dinlenme şansı elde edecek. Ayrıca ara tatil, öğrencilerin eksik ya da kaçırdıkları konuları tekrar ederek pekiştirmeleri için de önemli bir fırsat sunacak.

SÖMESTİR TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık iki hafta sürecek bu ara, öğrenciler ve öğretmenler için dinlenme ve enerji toplama fırsatı sağlıyor. Birinci dönemin tamamlanmasının ardından verilen yarıyıl tatili, eğitim sürecinde önemli bir mola olarak değerlendirilerek yenilenme dönemi olarak öne çıkıyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönemin ortasında gerçekleşen bu bir haftalık molada, öğrenciler ve öğretmenler yoğun eğitim temposundan uzaklaşıp dinlenme ve tazelenme imkanı bulacak. Bu ara tatil, derslerin yoğunluğunu hafifletmek ve kısa bir nefes almak için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

2026 RESMİ TATİLLER NE ZAMAN?

1 Ocak 2026 (Perşembe): Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2026 (Perşembe): Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 (Cuma): Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 (Salı): Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2026 (Çarşamba): Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 (Pazar): Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 (Çarşamba): Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım Gün)

29 Ekim 2026 (Perşembe): Cumhuriyet Bayramı













Ramazan Bayramı:

Arefe: 19 Mart 2026 (Perşembe)

1. Gün: 20 Mart 2026 (Cuma)

2. Gün: 21 Mart 2026 (Cumartesi)

3. Gün: 22 Mart 2026 (Pazar)

Kurban Bayramı: