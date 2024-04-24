Okullar ne zaman kapanıyor? #9203 SAYAÇ: MEB Okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların ne zaman kapanacağı hakkında bir açıklama yaptı. Okul öğrencileri ve velileri, okulların kapanış tarihini merakla bekliyor. Okullar ne zaman kapanıyor? MEB Okullar ne zaman kapanacak?
Okullar ne zaman kapanıyor, 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB yaz tatili kaç gün? sorularına yanıt aranıyor. Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak soruları gündeme geliyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? MEB Okullar ne zaman kapanacak?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre karneler 14 Haziran Cuma günü verilecek ve 2023-2024 eğitim yılı noktalanarak öğrenciler yaz tatiline başlayacak.
2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024 yaz tatili, 14 Haziran'da başlayacak.
MEB TAKVİMİ 2024
- Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım - 17 Kasım 2023 Cuma
- Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 Cuma
- İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi - 14 Haziran 2024 Cuma
- İkinci dönem ara tatili 8 - 12 Nisan 2024 Cuma
- 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak.