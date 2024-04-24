Okullar ne zaman kapanıyor? #9203 SAYAÇ: MEB Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanıyor, 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB yaz tatili kaç gün? sorularına yanıt aranıyor. Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak soruları gündeme geliyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? MEB Okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre karneler 14 Haziran Cuma günü verilecek ve 2023-2024 eğitim yılı noktalanarak öğrenciler yaz tatiline başlayacak.

2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 yaz tatili, 14 Haziran'da başlayacak.

MEB TAKVİMİ 2024