"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, dönem içerisindeki ara tatiller, sınav haftaları ve yaz tatilinin başlangıç tarihi gibi detaylar merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Okullar ne zaman kapanıyor? (2025-2026) eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrencilere karneleri dağıtılacak ve resmi olarak yaz tatili başlayacak. Yaklaşık dokuz ay süren eğitim maratonunun ardından öğrenciler, hak ettikleri uzun bir dinlenme sürecine girecek.

Yıl boyunca yapılan sınavlar, ödevler, projeler ve akademik etkinliklerle yoğun bir tempoda geçen dönem, hem öğrenciler hem de öğretmenler için önemli bir kapanış sürecine sahne olacak. Karne günüyle birlikte eğitim sürecinin sonuna gelen öğrenciler, yaz tatilinde hem dinlenme hem de yeni döneme hazırlanma fırsatı bulacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaklaşık bir hafta sürecek bu mola sayesinde öğrenciler ve öğretmenler, yoğun geçen dönemin ardından kısa bir nefes alma imkanı bulacak. Tatil süreci, yalnızca dinlenme değil; aynı zamanda öğrencilerin derslerini gözden geçirmesi, eksiklerini tamamlaması ve ikinci dönem için mental olarak hazırlanması adına da önemli bir dönem olarak görülüyor.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık iki hafta sürecek bu ara, hem öğrenciler hem de öğretmenler için yoğun geçen bir dönemin ardından dinlenme ve yeniden odaklanma fırsatı sunacak. Öğrenciler bu süreçte hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlama imkanı bulurken, öğretmenler de ikinci dönem için hazırlıklarını gözden geçirebilecek. Yarıyıl tatili, aynı zamanda eğitim maratonunun ortasında verimli bir durak olarak öne çıkıyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tatil, ikinci dönemin tam ortasında yer alması nedeniyle, hem öğrenciler hem de öğretmenler için kısa süreli bir mola anlamı taşıyor. Bir haftalık bu ara, yoğun sınav ve ders temposundan uzaklaşmak, eksik konuları gözden geçirmek ve fiziksel-mental olarak dinlenmek için önemli bir zaman dilimi olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda ikinci dönemin kalan kısmına daha motive bir şekilde devam edebilmek için fırsat sunuyor.