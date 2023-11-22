OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2024? Okulların kapanmasına, ara tatile, 15 tatile (sömestr) kaç gün kaldı?

2024 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sonuna yaklaşılması ile birlikte öğrenciler ve veliler tarafından 2024 okullar ne zaman kapanıyor? Sorusu gündeme getiriliyor. Birçok kişi okulların ne zaman tatil olacağını araştırmakta. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor 2024? Okulların kapanmasına, ara tatile, 15 tatile (sömestr) kaç gün kaldı? İşte detaylar…

Okullar ne zaman kapanıyor 2024? Sorusu, yarıyıl tatilini ve yaz tatilinin tarihini merak etmekte olan birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini resmi olarak yayımladı. Bu takvimle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve okulların kapanış tarihleri de netleşti. Peki, Okulların kapanmasına, ara tatile, 15 tatile (sömestr) kaç gün kaldı? İşte detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2024?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar.Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan yeni takvime göre 1. dönem 11 Eylül 2023'te başlayacak. 1. Dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında, Yarıyıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

İlk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulanacak. İkinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLARIN KAPANMASINA, ARA TATİLE, 15 TATİLE (SÖMESTR) KAÇ GÜN KALDI?

22 Kasım itibariyle okulların kapanmasına 204 gün kaldı.