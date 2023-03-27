Okulların ne zaman kapanacağı hakkında milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yanıt ararken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor 2023? Bu sene okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanıyor? Okulların ne zaman kapanacağı hakkında milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yanıt ararken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor 2023? Bu sene okullar ne zaman kapanacak? Detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran 2023 Cuma günü sona ereceğini açıkladı. Bakan Özer'in açıklaması şu şekildedir:

"2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız."