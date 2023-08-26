Bu yıl okulların ne zaman kapanacağını merak etmekte olan vatandaşlar, internet üzerinde Okullar ne zaman kapanıyor? Sorusunu araştırmakta. Yeni dönemin başlamasına yakın, yeni eğitim dönemi hakkındaki konular araştırılmakta. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? 2023 – 2024 okullar hangi tarihte, hangi ayda kapanacak? MEB açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okulların ne zaman kapanacağı konusunda öğrenciler ve veliler sıklıkla araştırıyor. 2023 – 2024 eğitim öğretim dönemi takvimi geçtiğimiz ay Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı ve böylece veliler tarafından merak edilmekte olan Okullar ne zaman kapanıyor? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? 2023 – 2024 okullar hangi tarihte, hangi ayda kapanacak? MEB açıkladı!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar.Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan yeni takvime göre 1. dönem 11 Eylül 2023'te başlayacak. 1. Dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında, Yarıyıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.