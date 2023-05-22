Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, deprem dolayısıyla bir veya iki hafta uzaması beklenen okul kapanış tarihleri hakkında açıklama yaptı. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Son dakika Milli Eğitim Bakanı açıkladı! 2023 Okullar ne zaman kapanıyor?

12 Eylül'de 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı başlamıştı. 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının ne zaman biteceği ise merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler arama motorlarında Okullar ne zaman kapanacak? Son dakika Milli Eğitim Bakanı açıkladı! 2023 Okullar ne zaman kapanıyor? soruları aratılıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında okulların 16 Haziran'da kapatılacağını ve herhangi bir uzatma yapmadıklarını söyledi. Öte yandan Bakan Özer, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertesi günü olan 29 Mayıs'ta eğitime bir gün ara verileceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, deprem dolayısıyla bir veya iki hafta uzaması beklenen okul kapanış tarihlerinin değişmeyeceğini açıklayarak, "16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık" dedi.

"2 AYLIK TELAFİ EĞİTİM PROGRAMI YAPACAĞIZ"

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "1 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız. Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek. Deprem bölgesine geri dönüşler devam ediyor. 82 bin 560 öğrenci geri dönüş yaptı.

OECD'NİN TÜRKİYE EĞİTİM RAPORU

Türkiye'de okullaşma oranlarıyla ilgili problemler vardı. Okullaşma oranı yüzde 50'nin altındaydı. Son 20 yılda bunların iyileştirilmesi için hamleler yapıldı. 20 yılda okul öncesi eğitim yüzde 99,9'a ulaştı. Yüzde 44 olan lisede okullaşma oranı yüzde 99,12'ye yükseldi. Raporda "Türkiye kaliteli şekilde büyüme sağladı" diyor. Türkiye, öğretmen sayısını artırarak, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını da azaltmış. Raporda bu şekilde geçiyor. Lisedeki öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD'den bile iyi.

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANI

Kız çocuklarımızın okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 39'du, bu dönüşümden sonra yüzde 99'a çıktı. Kız çocuklarının okullaşma oranı, erkeklerin üzerine geçmeye başladı.

"YURT DIŞINA BEYİN GÖÇÜ" İDDİASI

Bu iddia tamamen bir algı. Türkiye'nin yaşanılabilir bir ülke olmadığıyla ilgili algı yapıyorlar. Yükseköğretimdeki uluslararası öğrencilerin sayısı sürekli artıyor.

MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ADIMLAR

İlk kez yüzde 1'lik başarı dilimlerinden öğrenci alan okullarımız ortaya çıkmaya başladı. Diğer taraftan meslek liseleri döner sermaye kapsamında üretim yapmaya başladı. Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapmaya başladı. Meslek eğitim Merkezleri'nde haftada bir gün öğrenciler okula gidiyor, 4 gün iş yerinde oluyor. Mezunların istihdam oranı da yüzde 88.

YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI OLUR MU?

Mülakatların kaldırılacağını cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Mülakat kaldırıldığı zaman öğretmen atmasında tek kriter KPSS olacak. İnşallah bundan sonra 45 binle sınırlı kalmayacak, atama illa ki olacak. Bizim istediğimiz kardeşlerimizin bir an önce okullarına kavuşması.

"29 MAYIS'TA OKULLARIMIZ TATİL OLACAK"

Seçimden sonra okullarımızı eğitim-öğretime hazırlamak için 29 Mayıs'ta okullarımız tatil olacak."

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023