Kahramanmaraş ve 11 ili vuran deprem nedeniyle tüm ülkede yarıyıl tatili uzatılmıştı. Afet bölgesinde ise okullar incelemelerin ardından kademeli olarak eğitim öğretime başlandı. Okulların yeniden açılmasının ardından Öğrenciler ve veliler okulların ne zaman kapanacağını ve okullarda ara tatilin ne zaman yapılacağını araştırmaya koyuldular. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Okullarda ikinci ara tatil ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Tüm ülkeyi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrasında ülke çağında Milli yas ilan edilmişti ve tüm okullarda yarıyıl tatili uzatılmıştı. Okulların yeniden açılmasının ardından Öğrenciler ve veliler okulların ne zaman kapanacağını ve okullarda ara tatilin ne zaman yapılacağını araştırmaya koyuldular. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Okullarda ikinci ara tatil ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan takvime göre, 16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak. 16 Haziran 2023 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü sona erecek ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlayacak.

OKULLARDA İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.