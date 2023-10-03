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Okullar ne zaman kapanacak 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? MEB eğitim öğretim takvimi!

Okulların ne zaman kapanacağı ve tatil olacağı MEB 2024 eğitim öğretim takviminde yayınlandı. 2024 okullar ne zaman kapanıyor veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Okullar ne zaman kapanacak ve MEB 2023- 2024 okullar ne zaman kapanıyor, açılıyor merak ediliyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? MEB eğitim öğretim takvimi!