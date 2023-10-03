Okullar ne zaman kapanacak 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? MEB eğitim öğretim takvimi!
Okulların ne zaman kapanacağı ve tatil olacağı MEB 2024 eğitim öğretim takviminde yayınlandı. 2024 okullar ne zaman kapanıyor veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Okullar ne zaman kapanacak ve MEB 2023- 2024 okullar ne zaman kapanıyor, açılıyor merak ediliyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? MEB eğitim öğretim takvimi!
2024 okullar ne zaman kapanacak ve MEB yeni eğitim öğretim takvimi gündeme geliyor. Okullar ne zaman tatil olacak ve 2024 okullar ne zaman kapanacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Okullar ne zaman kapanacak 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? MEB eğitim öğretim takvimi! Detaylar haberimizdedir…
Yeni eğitim öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.
2023- 2024 eğitim yılı birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecektir. Bununla birlikte birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.
- Birinci dönem: 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.
- Birinci dönem ara tatili: 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.
- Yarıyıl tatili: 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.
- İkinci dönem: 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.
- İkinci dönem ara tatili: 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.