Okullar ne zaman kapanacak 2024? MEB TAKVİMİ: Ara tatiller, Yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihleri

Ara tatilin başlama zamanı ve Okullar ne zaman kapanacak 2024? Sorusu birçok öğrencinin heyecanla beklediği bir konudur. Dersler ve sınavlarla geçen yoğun tempoyu bir kenara bırakıp kısa bir tatil yapma ve dinlenme fırsatı arayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ara tatil tarihlerini merak ediyorlar. İşte MEB TAKVİMİ: Ara tatiller, Yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihleri