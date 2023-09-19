Okullar ne zaman kapanacak 2024? MEB TAKVİMİ: Ara tatiller, Yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihleri
Ara tatilin başlama zamanı ve Okullar ne zaman kapanacak 2024? Sorusu birçok öğrencinin heyecanla beklediği bir konudur. Dersler ve sınavlarla geçen yoğun tempoyu bir kenara bırakıp kısa bir tatil yapma ve dinlenme fırsatı arayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ara tatil tarihlerini merak ediyorlar. İşte MEB TAKVİMİ: Ara tatiller, Yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini resmi olarak yayımladı. Bu takvimle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve okulların kapanış tarihleri de netleşti. Buna göre, okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü açıldı ve şimdi öğrenciler okulların kapanış tarihlerini araştırmaya başlıyorlar. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2024? MEB TAKVİMİ: Ara tatiller, Yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihleri
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2024?
İlk, ortaokul ve liseler 11 Eylül.2023 Pazartesi günü başladı. İlk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulanacak. İkinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.
MEB TAKVİMİ: ARA TATİLLER, YARIYIL TATİLİ VE YAZ TATİLİ TARİHLERİ
2023-2024 Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak ve okullar kapanacak. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. İşte MEB Takvimi…