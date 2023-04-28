Okullar ne zaman kapanacak? 2023 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanıyor? 16 Haziran'a kaç gün kaldı?

12 Eylül'de 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı başlamıştı. 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının ne zaman biteceği ise merak konusu oldu. Öğrenciler ve velilerin gündeminde Okullar ne zaman kapanacak? 2023 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanıyor? 16 Haziran'a kaç gün kaldı? soruları yer alıyor. İşte okulların kapanma tarihi!