Okullar ne zaman kapanacak? 2023 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanıyor? 16 Haziran'a kaç gün kaldı?
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12 Eylül'de 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı başlamıştı. 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının ne zaman biteceği ise merak konusu oldu. Öğrenciler ve velilerin gündeminde Okullar ne zaman kapanacak? 2023 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanıyor? 16 Haziran'a kaç gün kaldı? soruları yer alıyor. İşte okulların kapanma tarihi!
Okullar ne zaman kapanacak? sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla beraber araştırılan sorular arasında yer alan Okullar ne zaman kapanacak? 2023 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanıyor? 16 Haziran'a kaç gün kaldı? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. Detaylar haberimizde...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
"2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız"
16 HAZİRAN'A KAÇ GÜN KALDI?
28 Nisan itibari ile okulların kapanmasına 49 gün kaldı.