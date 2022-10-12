Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Okullar ne zaman kapanıyor? Okullar hangi ay kapanacak? 2022-23 Okul kapanma tarihi!
Gündem Haberleri
2022-23 Eğitim-öğretim döneminin başlamasının ardından öğrenciler eğitime başladı. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını araştırdı. Merak edilen sorular arasında Okullar ne zaman kapanacak? Ve Okullar hangi tarihte kapanacak? Soruları da yer alıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Okullar ne zaman kapanıyor? Okullar hangi ay kapanacak? 2022-23 Okul kapanma tarihi!
Yeni eğitim döneminin başlamasıyla öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını araştırdı. Merak edilen sorular arasında Okullar ne zaman kapanacak? Ve Okullar hangi tarihte kapanacak? Soruları da yer alıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Okullar ne zaman kapanıyor? Okullar hangi ay kapanacak? 2022-23 Okul kapanma tarihi!
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Yeni eğitim öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. 2023 okulların kapanış tarihi 16 Haziran olarak belirlendi.
MEB 2022- 2023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
2022- 2023 eğitim yılı 12 Eylül tarihinde başlıyor. Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanması planlanıyor.