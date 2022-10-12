Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Okullar ne zaman kapanıyor? Okullar hangi ay kapanacak? 2022-23 Okul kapanma tarihi!

2022-23 Eğitim-öğretim döneminin başlamasının ardından öğrenciler eğitime başladı. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını araştırdı. Merak edilen sorular arasında Okullar ne zaman kapanacak? Ve Okullar hangi tarihte kapanacak? Soruları da yer alıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Okullar ne zaman kapanıyor? Okullar hangi ay kapanacak? 2022-23 Okul kapanma tarihi!