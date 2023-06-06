Okullar ne zaman kapanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Okul tatili ne zaman merak konusu oldu. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Okul tatili ne zaman? Okullar Haziran'ın kaçında kapanacak? İşte detaylar...

Okul tatili ne zaman sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullar ne zaman kapanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından 2023 okul kapanış tarihi araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Okul tatili ne zaman? Okullar Haziran'ın kaçında kapanacak? Detaylar haberimizde...

2023 RESMİ YILI RESMİ TATİL VE BAYRAMI!

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni eğitim öğretim takvimine göre okullar 16 Haziran Cuma günü kapanacaktır.