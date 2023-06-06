Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Okul tatili ne zaman? Okullar Haziran'ın kaçında kapanacak?
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Okullar ne zaman kapanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Okul tatili ne zaman merak konusu oldu. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Okul tatili ne zaman? Okullar Haziran'ın kaçında kapanacak? İşte detaylar...
Okul tatili ne zaman sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullar ne zaman kapanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından 2023 okul kapanış tarihi araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Okul tatili ne zaman? Okullar Haziran'ın kaçında kapanacak? Detaylar haberimizde...
2023 RESMİ YILI RESMİ TATİL VE BAYRAMI!
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Yeni eğitim öğretim takvimine göre okullar 16 Haziran Cuma günü kapanacaktır.