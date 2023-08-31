Okulların açılmasına az bir zaman kala veliler ve öğrenciler tarafından 2023 – 2024 eğitim döneminde Okullar ne zaman kapanacağı merak edilmekte ve bu nedenle Okullar ne zaman kapanacak? Sorusu sorgulatılmakta. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2023 – 2024 okullar hangi tarihte, hangi ayda kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Sorusu, yaz tatilinin sona ermesine az bir zaman kala veliler ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okulların ne zaman kapanacağı konusunda öğrenciler ve veliler sıklıkla araştırıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2023 – 2024 okullar hangi tarihte, hangi ayda kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

2023 – 2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okulların 1. Dönemi 11 Eylül 2023'te başlayacak, ilk dönem ara tatili ise 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili tarihleri ise 22 Ocak – 2 Şubat arasında olacak. 5 Şubat'ta yeniden ders zili çalacak ve ikinci dönem başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 14 Haziran 2023 günü ise karneler alınacak ve yaz tatili başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 yılı için okullar 11 Eylül tarihinde açılacak. Buna göre 26 gün sonra yaz tatili bitiyor. 11 Eylül tarihinde yaz tatili bitecek ve okullar açılacak. Böylece 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi başlamış olacak.