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Okullar ne zaman kapanacak 2023?

Okullar ne zaman kapanacak 2023?

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Okullar ne zaman kapanacak 2023? Okulların kapanış tarihi ne zaman, gibi sorular son günlerde merak edilmeye başlandı. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2023? İşte, detaylar…

MEB tarafından okulların kapanış tarihi MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi içerisinde paylaşılmıştı. Yıl sonuna yaklaşırken Okullar ne zaman kapanacak 2023?merak edildi. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2023?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

Okullarda 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi yılbaşında açıklanan MEB takviminde olduğu gibi 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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