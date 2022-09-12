Okulların açılmasının ardından birçok kişi planları için Okullar ne zaman kapanacak? Sorusunu merak etmeye başladı. Okullar hakkında en merak edilen sorulardan bir tanesi de Okullar ne zaman kapanacak? Sorusu oldu. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2022 Okulların kapanma tarihi ne zaman? 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı okullar ne zaman kapanacak?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlamasının ardından birçok veli ve öğrenci, Okullar ne zaman kapanacak? Ve 2022 Okulların kapanma tarihi ne zaman? Sorusunu araştırmaya başladı. Sık sık aratılmakta olan konuyu sizler için yanıtladık. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2022 Okulların kapanma tarihi ne zaman? 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimine göre okullar bu sene 16 Haziran 2023 tarihinde kapanıyor. Yani 16 Haziran 2023 tarihinde 2022-2023 eğitim ve öğretim sona erecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim Akademik takvimine göre yarıyıl tatili 23 Ocak- 3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacak.

MEB EĞİTİM TAKVİMİ NASIL?

2022- 2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

1. dönem tatil başlangıç/ bitiş (90,5 iş günü) : 12 Eylül 2022/ 20 Ocak 2023

1. ara tatil başlangıç/ bitiş (5 iş günü) : 14- 18 Kasım 2022

Yarıyıl Tatili (10 iş günü) : 23 Ocak- 3 Şubat 2023

2. dönem başlangıç/ bitiş (89 iş günü) : 6 Şubat- 16 Haziran 2023

2. ara tatil başlangıç/ bitiş (3,5 iş günü) 17- 20 Nisan 2023