Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 Okullar hangi tarihte kapanacak? İşte okulların kapanma tarihi!

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasının ardından birçok öğrenci heyecanla okul yolunu tuttu. Yeni eğitim dönemi hakkında bazı sorular merak ediliyor. Merak edilen sorular arasında Okullar ne zaman kapanacak? Ve Okullar hangi tarihte kapanacak? Soruları da yer alıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Okullar hangi tarihte kapanacak? İşte okulların kapanma tarihi!