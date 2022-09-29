Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 Okullar hangi tarihte kapanacak? İşte okulların kapanma tarihi!
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Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasının ardından birçok öğrenci heyecanla okul yolunu tuttu. Yeni eğitim dönemi hakkında bazı sorular merak ediliyor. Merak edilen sorular arasında Okullar ne zaman kapanacak? Ve Okullar hangi tarihte kapanacak? Soruları da yer alıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Okullar hangi tarihte kapanacak? İşte okulların kapanma tarihi!
Okullar ne zaman kapanacak? Sorusu, yeni eğitim döneminin yakın zamanda başlamasının arından veliler ve öğrenciler tarafından sık sık araştırılmaya başlandı. Veliler ve öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını, okulların kapanma tarihini merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Okullar hangi tarihte kapanacak? İşte okulların kapanma tarihi!
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Yeni eğitim öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. 2023 okulların kapanış tarihi 16 Haziran olarak belirlendi.
MEB 2022- 2023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
2022- 2023 eğitim yılı 12 Eylül tarihinde başlıyor. Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanması planlanıyor.