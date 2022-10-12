Birçok öğrenci ilk ara tatil ne zaman, yarıyıl tatiline kaç gün kaldı sorularına yanıt arıyor. 2022 – 2023 MEB takvimi ile okullar ne zaman tatil sorusuna cevap aranıyor. Peki, Okullar ne zaman ara tatile girecek? 2022-2023 MEB takvimi ile okullar hangi tarihte kapanacak?

Okulların ara tatil takvimi ile ilgili ayrıntılar öğrencilerin gündeminde bulunuyor. 2022-2023 eğitim yılı takvimini Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Öğrenciler ve veliler ise bu sene okulların gireceği tatil tarihlerini araştırıyorlar. Peki, Okullar ne zaman ara tatile girecek? 2022-2023 MEB takvimi ile okullar hangi tarihte kapanacak? İşte detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN ARA TATİLE GİRECEK 2022?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.