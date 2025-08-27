Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi!

Yaz tatilinin sonuna yaklaşılırken öğrenciler, veliler ve öğretmenler "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Yeni eğitim öğretim yılına dair hazırlıklar hız kazanırken, aileler kırtasiye alışverişi ve okul ihtiyaçları için plan yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı takvim doğrultusunda ders zili için geri sayım başlarken, okul heyecanı da yavaş yavaş artıyor. MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, öğrenciler ve öğretmenler için ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak. Bu tarihle birlikte tüm resmi ve özel okullarda yeni eğitim dönemi resmen başlamış olacak. Eğitim öğretim yılı boyunca ara tatiller ve yarıyıl tatili gibi molalar verilecek olsa da, öğrenim süreci yoğun tempoda devam edecek. Takvime göre öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler yaklaşık 9 aylık bir eğitim maratonunun ardından yaz tatiline girecek. Veliler ise okul takvimine göre planlamalarını yapmaya başladı.

1. SINIFLAR İÇİN UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Takvimde belirtilene göre, öğretmenlerin mesleki gelişim programları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Aynı tarihler arasında, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimi gerçekleştirilecek. Ayrıca, ortaokul 5. sınıflar, imam hatip ortaokulları, lise hazırlık sınıfları ve 9. sınıf öğrencileri için rehberlik faaliyetleri planlanmış durumda. Bu programlar, öğrencilerin yeni eğitim yılına daha rahat adapte olmalarını ve öğretmenlerin de hazırlıklarını tamamlamalarını amaçlıyor.

MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Ara Tatil ve Yarıyıl Tatili Tarihleri:

Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025 (5 gün)

İkinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026 (5 gün)

Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma (12 gün)

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde önemli tarihlerden biri olan birinci dönem sonu 16 Ocak 2026 Cuma günü olarak belirlendi. Öğrenciler ve öğretmenler için yarıyıl tatiline geçişin işaretçisi olan bu tarih, ara dinlenme ve değerlendirme sürecinin başlangıcını temsil ediyor. İkinci dönem ise 17 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihle birlikte yaz tatili resmen başlamış olacak.