Yaz tatili başladı ve öğrenciler 3 ay sürecek olan yaz tatillerini değerlendiriyor. Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılına takviminde yer verdi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler ise merak ediyor Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? MEB 2023-2024 okulların açılma tarihi! İşte detaylar…

Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yeni dönemde uygulanacak eğitim öğretim planı belli oldu. Peki, Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? MEB 2023-2024 okulların açılma tarihi! Detaylar haberimizdedir…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, KAÇ GÜN KALDI?

Yeni eğitim dönemi, 11 Eylül'de başlayacak ve okullar kapılarını açacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni duyurdu. Bu plana göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak. Çalışma takvimine göre, ilk ara tatil ise 13-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

MEB 2023-2024 OKULLARIN AÇILMA TARİHİ!

Okulların 1. Dönemi 11 Eylül 2023'te başlayacak, ilk dönem ara tatili ise 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili tarihleri ise 22 Ocak – 2 Şubat arasında olacak. 5 Şubat'ta yeniden ders zili çalacak ve ikinci dönem başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 14 Haziran 2023 günü ise karneler alınacak ve yaz tatili başlayacak. MEB'den yapılan açıklamada ayrıca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere" denildi.

İşte MEB'in takvimine göre eğitim ve öğretim tarihleri: